Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2019, пятница, 17:59
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
21. 06. 2019

В Черкассах простились с журналистом Комаровым

В Черкассах простились с журналистом Вадимом Комаровым, который умер накануне. Об этом сообщает пресс-служба Черкасского областного совета.

"Сегодня в Черкассах попрощались с черкасским журналистом и активистом Вадимом Комаровым, который после нападения неизвестного и получения тяжелых ударов по голове длительное время находился в коме. Церемония прощания прошла в здании областной филармонии", - говорится в сообщении.

Напомним, Вадим Комаров полтора месяца находился в коме после жестокого избиения, которое произошло 4 мая. Ночью 20 июня он умер, не приходя в сознание.

По информации коллег Комарова, нападение было совершено из-за острых критических статей, которые готовил журналист. Среди тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете.

Обнародован фоторобот предполагаемого убийцы журналиста из Черкасс

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.