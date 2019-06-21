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21. 06. 2019

Подозреваемого в убийстве девочки отправили в СИЗО

Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения 22-летнему Николаю Тарасову, которого подозревают в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко, передает Думская.

Следственный судья Юлия Федулеева отправила его в следственный изолятор без возможности выхода на свободу под залог.

Мужчину подозревают по четырем статьям Уголовного Кодекса: "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

Подозреваемый полностью признал свою вину и согласился с назначенной ему мерой пресечения. На вопрос, почему он убил Дашу, ответил, что "не знает". Кроме того, Тарасов утверждает, что следы преступления уничтожал самостоятельно, никто ему не помогал.

 dumskaya.net
 

В ближайшее время Николая Тарасова направят на судебно-психиатрическую экспертизу, которая должна установить, мог ли он в момент совершения преступления осознавать свои действия и отвечать за поступки.

Напомним, ранее сообщалось, что тело ребенка нашли только во время третьего обыска домовладения, в котором жил подозреваемый. В этот раз работники полиции сначала увидели у забора детские сандалии и уже потом нашли тело ребенка в выгребной яме. Где находилась девочка во время двух предыдущих обысков, пока неизвестно. 

Во время допроса сам Тарасов признался, что сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

По словам местных жителей, 22-летний Тарасов был неприметным, практически не выходил из дома, нигде не работал и не учился, а большую часть времени проводил за компьютером.

Как сообщалось, основным мотивом убийства следствие считает сексуальную почву.

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Источник: korrespondent.net

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