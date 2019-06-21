Портнов будет вести шоу на NewsOne, где "расскажет правду"

Бывший заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов будет вести шоу Преступление и наказание на канале NewsOne. Новость об этом появилась на сайте канала NewsOne в пятницу, 21 июня.

Портнов в студии телеканала будет рассказывать зрителям "правду о том, что незаконного произошло в украинском политикуме". Согласно анонсу, Портнов также будет "анализировать самые вопиющие преступления предыдущий власти и с юридической стороны обсуждать наказания, которые за это должны понести украинские политики".

Напомним, что после новости о восстановлении Портнова в должности профессора юридического факультета КНУ им. Шевченко студенты вышли на массовый протест под стенами университета.

Под давлением митингующих ректор университета отменил приказ о назначении Портнова.

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Источник: korrespondent.net