В Украине испытали боеголовку новой крылатой ракеты

Испытания боевой части противокорабельного ракетного комплекса Нептун прошли в Днепропетровской области.
БЧ подорвали на определенном расстоянии от специального стенда, составленного из кусков листового металла разных марок и толщины. Это позволит установить, как воздействуют поражающие элементы ракеты на различные части боевых кораблей.
Испытания прошли успешно. Комплекс полностью соответствует заявленным характеристикам и техзаданию, говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования Восток Вооруженных Сил Украины.
Ранее в Украине успешно испытали первый боевой модуль Serdar.
В Харьковской области испытали военную "глушилку"
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby