В Украине испытали боеголовку новой крылатой ракеты

Испытания боевой части противокорабельного ракетного комплекса Нептун прошли в Днепропетровской области.

БЧ подорвали на определенном расстоянии от специального стенда, составленного из кусков листового металла разных марок и толщины. Это позволит установить, как воздействуют поражающие элементы ракеты на различные части боевых кораблей.

Испытания прошли успешно. Комплекс полностью соответствует заявленным характеристикам и техзаданию, говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования Восток Вооруженных Сил Украины.

Ранее в Украине успешно испытали первый боевой модуль Serdar.

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Источник: korrespondent.net