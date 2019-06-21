Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2019, пятница, 18:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
21. 06. 2019

В Украине испытали боеголовку новой крылатой ракеты

Испытания боевой части противокорабельного ракетного комплекса Нептун прошли в Днепропетровской области.

БЧ подорвали на определенном расстоянии от специального стенда, составленного из кусков листового металла разных марок и толщины. Это позволит установить, как воздействуют поражающие элементы ракеты на различные части боевых кораблей.

Испытания прошли успешно. Комплекс полностью соответствует заявленным характеристикам и техзаданию, говорится в сообщении пресс-службы оперативного командования Восток Вооруженных Сил Украины.

Ранее в Украине успешно испытали первый боевой модуль Serdar.

В Харьковской области испытали военную "глушилку"

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.