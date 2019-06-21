Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2019, пятница, 19:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
21. 06. 2019

По всем предметам ВНО установили пороговые баллы "сдал/не сдал"

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования установила пороговые балы для трех тестов внешнего независимого оценивания. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки сообщает Укринформ в пятницу, 21 июня.

"По результатам обсуждений комиссия определила такие пороговые балы: история Украины - 27, география - 26, химия - 16", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что от общего количества участников этот порог преодолели: 84% по истории Украины, 89,57% по географии и 86% по химии.

Результаты тестирования по этим предметам будут доступны уже 22 июня.

Ранее были объявлены пороговые балы по следующим предметам: математика - 11, украинский язык и литература - 23, физика - 13, иностранные языки - 19, биология - 23.

Как сообщалось ранее, лучше всех ВНО по украинскому написали школьницы из Донецкой области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.