По всем предметам ВНО установили пороговые баллы "сдал/не сдал"

Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования установила пороговые балы для трех тестов внешнего независимого оценивания. Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки сообщает Укринформ в пятницу, 21 июня.

"По результатам обсуждений комиссия определила такие пороговые балы: история Украины - 27, география - 26, химия - 16", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что от общего количества участников этот порог преодолели: 84% по истории Украины, 89,57% по географии и 86% по химии.

Результаты тестирования по этим предметам будут доступны уже 22 июня.

Ранее были объявлены пороговые балы по следующим предметам: математика - 11, украинский язык и литература - 23, физика - 13, иностранные языки - 19, биология - 23.

Как сообщалось ранее, лучше всех ВНО по украинскому написали школьницы из Донецкой области.

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Источник: korrespondent.net