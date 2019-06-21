Петиция о сокращении Рады набрала 25 тысяч голосов

Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому о сокращении количества депутатов Верховной Рады до 100 набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента.

"Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек", - говорится в петиции.

Сбор подписей под этой петицией начался 22 мая и на момент публикации она набрала 25 087 голосов.

Администрация Президента должна приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ главы государства в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.

Ранее Зеленский ответил на петицию об отставке главы МВД Арсена Авакова, заявив, что не может этого сделать.

Перед этим Зеленский выступил против отмены петиции об его отставке.

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Источник: korrespondent.net