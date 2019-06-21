Зеленский создал Комиссию по вопросам правовой реформы

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 21 июня, подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы. Об этом свидетельствует указ президента №421/2019.

Так, согласно указу, основной задачей Комиссии является содействие дальнейшему развитию правовой системы в Украине с учетом международных обязательств.

Основными направлениями работы Комиссии президент определил представление предложений по внесению изменений в Конституцию и законы, направленных на обеспечение реализации конституционных норм и принципов.

Кроме того, своим указом Зеленский прекратил деятельность Совета по вопросам судебной реформы и Конституционной комиссии.

Ранее сообщалось, что Зеленский отменил 159 указов своих предшественников. Подавляющее большинство отменяемых указов изданы в годы президентства Леонида Кучмы и Виктора Януковича.

Также Зеленский пообещал вывести Украину в топ-10 Doing Business. Это, по его словам, должно случиться уже через три-четыре года.

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Источник: korrespondent.net