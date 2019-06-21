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21. 06. 2019

В Грузии возобновились акции протеста

В Тбилиси возобновились протесты у здания парламента. Об этом сообщает грузинская редакция Радио свобода в Facebook.

Сейчас под зданием грузинского парламента в Тбилиси собрались тысячи протестующих вместе с представителями оппозиционных партий.

Демонстранты требуют отставки главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахария и главы Службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури, а также проведения в стране досрочных парламентских выборов.

Кроме того, сотрудники аппарата грузинского парламента покинули здание после настаивания правоохранителей. Также полиция попросила журналистов покинуть здание. Правоохранители мобилизовали спецтехнику во внутреннем дворе парламента.

Грузия в огне. Что происходит в Тбилиси

Сегодня стало известно, что спикер парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов.

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Источник: korrespondent.net

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