Больше 50 депутатов просят КСУ признать неконституционным закон о языке

В Конституционный Суд Украины поступило обращение 51 народного депутата относительно соответствия Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщила пресс служба КСУ в пятницу, 21 июня.

Обращение подписали преимущественно депутаты от фракции Оппозиционный блок, также нардепы из группы Видродження и независимые.

Среди подписавших обращение в частности: Александр Вилкул, Евгений Мураев, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Михаил Добкин, Сергей Кивалов, Вадим Рабинович, Татьяна Бахтеева.

Авторы обращения считают, что закон нарушает право граждан на использование русского языка и дискриминирует русскоязычных граждан по языковому признаку.

"Создается атмосфера нетерпимости к языковому многообразию, исторически присущему единому многонациональному народу Украины", - сказано в обращении.

Напомним, что ранее у Зеленского заговорили про правки в языковой закон.

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Источник: korrespondent.net