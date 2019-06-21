Коломойський о восстановлении Донбасса: Могу покрасить ларек

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса. Об этом Коломойский рассказал Украинской правде.

"Вчера же Зеленский заявил, что "Коломойский об этом еще не знает". Так я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона расходы - ред.) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма ", - отшучивался Коломойский.

На уточнение, была у него встреча с Зеленским после инаугурации, и о чем они на ней разговаривали - олигарх ответил, что такой встречи не было.

Напомним, 20 июня во время встречи с представителями бизнеса президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с олигархами о финансировании гуманитарных проектов. По его словам, Пинчук пообещал профинансировать покупку квартир для семей 24 захваченных в России украинских моряков, Ринат Ахметов - заняться медициной и дорогами.

"Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - сказал Владимир Зеленский.

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Источник: korrespondent.net