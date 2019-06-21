На Донбасс приехал глава Военного комитета ЕС

Председатель Военного комитета ЕС Клаудио Грациано посетил зону проведения операции Объединенных сил на востоке Украины. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в микроблоге Twitter.

"Вместе с председателем Военного комитета ЕС генералом Грациано посетил ООС на Донбассе, чтобы узнать о ситуации с безопасностью прямо на месте", - написал Божок.

Министерство иностранных дел сообщило о результатах встречи Божка и Грациано. По информации ведомства, в ходе встречи они обсудили актуальные вопросы развития сотрудничества в формате Украина-ЕС в контексте Общей политики безопасности и обороны ЕС, налаживание прямых контактов по линии оборонных ведомств.

В свою очередь Грациано подтвердил повышенное внимание Военного комитета ЕС к развитию ситуации на Донбассе и в акваториях Азовского и Черного морей.

"Именно для ознакомления с военно-оперативной ситуацией я приехал в Украину и посещу восточные регионы и проведу встречи с должностными лицами Министерства обороны Украины, Генерального штаба ВСУ и руководством Операции объединенных сил", - отметил Грациано.

Разом з Головою Військового комітету #ЄС генералом Граціано #GenGraziano відвідав #ООС на #Донбас щоб дізнатися про безпекову ситуацію в #Україна прямо на місці. Вдячний Командувачу #ООС генерал-лейтенанту Сирському #GenSyrskiy за професійні брифінги. @OOCUkraine @GeneralStaffUA pic.twitter.com/HFOOKn1ZrR — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) June 21, 2019

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Напомним, в течение минувших суток сепаратисты 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое украинских военных были ранены.

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Источник: korrespondent.net