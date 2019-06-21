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21. 06. 2019

В США готовят санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США выступили с инициативой введения санкций против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает в пятницу, 21 июня, агентство Bloomberg.

Отмечается, что с предложением о санкциях выступила группа демократов-центристов, известная под названием "Синие собаки" (Blue Dog Democrats). Они предлагают пакет законопроектов, который призван "наказать" Россию за вмешательство в американские выборы.

Помимо санкций, предлагается использовать для наказания за вмешательство в выборы уже существующие законы, повысить прозрачность политической рекламы и потребовать от всех штатов использовать при голосовании бумажные бюллетени.

Напомним, накануне США ввели санкции против российской компании.

Ранее Госдеп рассказал о попавшем под санкции заводе РФ. Санкции были введены за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения.

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Источник: korrespondent.net

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