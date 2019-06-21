Грузинские протестующие выдвинули ультиматум

В Грузии протестующие выдвинули ультиматум властям во время протеста под парламентом в Тбилиси. Об этом сообщает Sputnik Грузия.
Как сообщается, во время протеста под зданием грузинского парламента протестующие заявили, что дают три часа для объявления об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария.
Отмечается, что в случае невыполнения властями условий протестующие обещают начать мирное шествие из западного города Зугдиди в столицу Тбилиси.
"Мы даем три часа министру внутренних дел Георгию Гахария, чтобы он покинул свою должность или мы начнем мирное шествие с Западной Грузии из Зугдиди, чтобы собраться здесь с большими силами, и с чистыми руками убрать эту власть", - произнес один из демонстрантов.
Ранее сообщалось, что в Грузии возобновились акции протеста. Тысячи протестующих собрались под зданием грузинского парламента в Тбилиси. Люди требуют проведение внеочередных выборов.
Накануне стало известно, что спикер парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов.
Грузия в огне. Что происходит в Тбилиси
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Источник: korrespondent.net
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