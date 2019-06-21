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21. 06. 2019

Грузинские протестующие выдвинули ультиматум

В Грузии протестующие выдвинули ультиматум властям во время протеста под парламентом в Тбилиси. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

Как сообщается, во время протеста под зданием грузинского парламента протестующие заявили, что дают три часа для объявления об отставке министра внутренних дел Георгия Гахария.

Отмечается, что в случае невыполнения властями условий протестующие обещают начать мирное шествие из западного города Зугдиди в столицу Тбилиси.

"Мы даем три часа министру внутренних дел Георгию Гахария, чтобы он покинул свою должность или мы начнем мирное шествие с Западной Грузии из Зугдиди, чтобы собраться здесь с большими силами, и с чистыми руками убрать эту власть", - произнес один из демонстрантов.

Ранее сообщалось, что в Грузии возобновились акции протеста. Тысячи протестующих собрались под зданием грузинского парламента в Тбилиси. Люди требуют проведение внеочередных выборов.

Накануне стало известно, что спикер парламента Грузии ушел в отставку на фоне протестов.

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Источник: korrespondent.net

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