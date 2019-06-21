Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2019, пятница, 21:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
21. 06. 2019

На Донбассе девять обстрелов за день

С начала суток сепаратисты на Донбассе девять раз обстреляли позиции украинских военных. В результате обстрелов один украинский военный получил боевую травму. Об этом вечером в пятницу, 21 июня, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в ходе обстрелов враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, из минометов 82 и 120 калибров, гранатометов различных систем, вооружения боевой машины пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Новотроицкое, Луганское, Новолуганское и Пивденное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований украинские подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Напомним, в течение минувших суток сепаратисты 18 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Трое украинских военных были ранены.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.