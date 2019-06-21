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21. 06. 2019

Путин запретил пассажирские авиаперелеты в Грузию

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня, издал указ, запрещающий пассажирские авиаперевозки из России в Грузию, сообщает ТАСС.

Отмечается, что президент поручил кабмину оказать находящимся в Грузии россиянам помощь по возвращению в РФ с учетом приостановки авиасообщения.

Указ запрещает пассажирское авиасообщение начиная с 8 июля 2019 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев пригрозил Грузии реальными проблемами в экономике. Такое заявление он сделал в ответ на высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

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Источник: korrespondent.net

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