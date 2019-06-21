Лента RSS
Подписаться на ленту
21 июня 2019, пятница, 22:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
21. 06. 2019

США созывают Совбез ООН по Ирану - СМИ

Делегация Соединенных Штатов обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести обсуждение по ситуации, которая сложилась с Ираном. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила газета The New York Times со ссылкой на информацию, которую предоставили американские дипломаты журналистам.

Как отметили представители Миссии США при ООН, они намерены "проинформировать СБ о последнем развитии событий вокруг Ирана, а также предоставить дополнительную информацию от расследования недавних инцидентов с танкерами".

Как сообщалось, в течение последней недели значительно обострилось напряжение в регионе Ближнего Востока из-за агрессивных действий Ирана. В частности, Соединенные Штаты объявили, что возлагают ответственность на Тегеран за подрыв двух коммерческих танкеров в Османском заливе.

Кроме того, иранские силы сбили беспилотный американский разведывательный самолет в международном воздушном пространстве. Американская сторона привела в полную боевую готовность соответствующие силы для нанесения ударов по трем иранским объектам. В то же время, как заявил президент США, в последние минуты он отменил операцию.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.