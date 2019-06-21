Трамп продлил режим санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 21 июня, принял решение продлить санкции против Северной Кореи. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как указано в заявлении американской администрации, сохраняютя в силе ограничительные меры, введенные на основании целого ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах.

Отмечается, что Трамп уведомил Конгресс о решении продлить санкционный режим, срок действия которого должен был истечь 26 июня 2019 года.

Среди угроз, исходящих от КНДР, упоминается ядерное оружие и риск его распространения.

"Политика и действия властей КНДР дестабилизируют Корейский полуостров, подвергают опасности военных США, наших союзников и торговых партнеров в регионе", − подчеркнул Трамп.

Напомним, американский режим ЧП по отношению к Северной Корее был введен в 2008 году. В последующие годы срок его действия продлевали и дополняли новыми ограничительными мерами.

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Источник: korrespondent.net