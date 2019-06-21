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21. 06. 2019

В Ивано-Франковской области молния убила трех мужчин

 
В селе Беньковцы Рогатинского района в результате удара молнии погибли трое мужчин. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области. 
 
Как уточнили правоохранители, сообщение о несчастном случае поступило в 19.10. Молния попала в остановку, собранную из металлических конструкций. 
 
На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения) из Львовской области, которые приехали к родственникам.
 
Кроме того, травмы получили две местные жительницы. Одна из них рассказала, что стояла чуть дальше от других лиц и от мгновенного удара ее отбросило на землю. Когда она поднялась, мужчины признаков жизни не подавали.
 
Открыто уголовное дело по статье 115 УК (умышленное убийство).
 
В Ровенской области молния убила мужчину и его лошадь
 
Ранее сообщалось, что во время грозы во Львовской области молния убила 25-летнюю женщину.

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Источник: korrespondent.net

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