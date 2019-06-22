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22. 06. 2019

США призвали Индию отказаться от покупки С-400

 
США рекомендовали Индии отказаться от идеи покупки российских систем ПВО С-400. Об этом заявил представитель Госдепартамента во время брифинга с журналистами по поводу предстоящего визита госсекретаря Майка Помпео в Индию. 
 
"В том, что касается С-400, то мы призываем всех наших союзников и партнеров, в том числе Индию, не проводить транзакции с Россией, способные привести к введению санкций в рамках закона CAATSA", − ответил представитель американского внешнеполитического ведомства на вопрос о возможной сделке Нью-Дели с Москвой.
 
Он пояснил, что американская администрация в последнее время стремится активизировать сотрудничество с Индией в военной сфере, что позволит Дели получить больший доступ к американскому вооружению.
 
"Настало подходящее время, чтобы Индия задумалась об альтернативах (С-400 - ИФ)", − указал дипломат.
 
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео планирует посетить Индию с 25 по 27 июня.
 
Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти комплектов системы С-400, сумма которого превышает пять миллиардов долларов.
 
Вашингтон пригрозил Дели санкциями из-за российских ПВО, однако власти страны заявили, что ведут независимую политику.

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Источник: korrespondent.net

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