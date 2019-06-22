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22. 06. 2019

Элтон Джон получил от Макрона орден Почетного легиона

 
Президент Франции Эммануэль Макрон вручил британскому певцу и композитору Элтону Джону орден Почетного легиона. Церемония состоялась в пятницу, 21 июня, на приеме в Елисейском дворце по случаю праздника Дня музыки во Франции, сообщает ТАСС.
 
"Франция выразила признательность за заслуги сэра Элтона Джона, который только что стал кавалером ордена Почетного легиона", − заявил Макрон.
 
Он уточнил, что награждение связано не только с выдающимся творчеством музыканта, но и с его деятельностью по борьбе со СПИДом. Президент Франции напомнил, что фонд Элтона Джона за время своего существования с 1992 года собрал более 450 миллионов евро на эти цели. 
 
Сама церемония вручения ордена прошла без журналистов. Элтон Джон поблагодарил Макрона за оказанную ему честь и напомнил о важности борьбы со СПИДом.
 
Напомним, музыкант прибыл во Францию в рамках мирового турне Farewell Yellow Brick Road (Прощай, дорога из желтого кирпича), начавшегося в США в сентябре 2018 года. 
 
На сайте Элтона Джона сказано, что тур, во время которого запланировано более 300 концертов, завершит 50-летнюю карьеру певца. Он продлится до 2021 года.
 
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Источник: korrespondent.net

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