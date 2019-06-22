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22. 06. 2019

Трамп объяснил, почему отменил удары по Ирану

 
Президент США Дональд Трамп отменил нанесение ударов по Ирану незадолго до того, как должны были подняться в воздух американские военные самолеты. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, фрагмент которого был показан в пятницу, 21 июня.
 
"Ничего не было разрешено до самого последнего момента, поскольку все меняется", − подчеркнул Трамп.
 
На вопрос журналиста о том, отдавал ли он приказ о начале операции, американский лидер ответил отрицательно.
 
Трамп отметил, что самолеты США не успели подняться в воздух, однако это произошло бы "довольно скоро".
 
Американский лидер указал, что примерно за полчаса до начала операции задал представителям Пентагона вопрос о том, сколько в результате нее погибнет людей.
 
Получив информацию, что погибнут, предположительно, около 150 иранцев, Трамп пришел к выводу, что "это не было бы соразмерно", учитывая, что Иран сбил только американский беспилотник.
 
Напоним, 20 июня стало известно, что американский беспилотник был сбит иранской ракетой над Ормузским проливом.
 
Трамп в ответ на инцидент заявил, что Тегеран "сделал очень большую ошибку", а позже рассказал о планах американских войск нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на беспилотник.

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Источник: korrespondent.net

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