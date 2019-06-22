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22. 06. 2019

Протестующие в Тбилиси не намерены расходиться

 
В Тбилиси перед зданием парламента Грузии продолжается митинг с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария. Об этом в субботу, 22 июня, сообщило агентство Интерфакс-Украина.

Отмечается, что число участников митинга значительно сократилось и на месте остаются до двух тысяч человек. При этом люди продолжают покидать территорию.

Лидеры оппозиционных партий, которые ранее призывали своих сторонников прийти к зданию парламента на митинге не присутствовали.
 
Участники демонстрации продолжают периодически выступать и вспоминают события 9 апреля 1989 года, когда советские войска разогнали митинг в Тбилиси.
 
Полиция наблюдает за происходящим со стороны. 
 
Как сообщает Радио Свобода, протестующие не намерены расходиться, пока не будут выполнены три основных требования к властям, среди которых отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, освобождение задержанных и уголовное расследование по фактам незаконного задержания участников акции, начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов в стране.
 
Ряд выступающих призвали участников митинга разойтись и продолжить в субботу днем, однако многие с этим предложением не согласились и заявили, что останутся "до конца".
 
Напомним, вечером 21 июня в Тбилиси возобновились акции протеста, которые спровоцировал визит в страну депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
 
В ходе митингов 20-21 июня в Тбилиси были арестованы 305 демонстрантов, 240 человек пострадали.

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Источник: korrespondent.net

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