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22. 06. 2019

Лидеры ЕС не договорились о защите климата

 
Государства Евросоюза в ходе саммита в Брюсселе, завершившегося в пятницу, 21 июня, не смогли договориться о создании к 2050 году условий, исключающих отрицательное воздействие на климат.
 
Из-за возражений восточноевропейских стран главы государств и правительств 28 стран-участниц ЕС ограничились общей декларацией, в которой лишь подтверждается принципиальная приверженность данной цели.
 
Создание условий, исключающих отрицательное воздействие на климат, означает запрет на выброс большего объема вредных для экологии газов, чем могут поглотить, к примеру, лесные массивы.
 
Для достижения этой цели необходимо радикально сократить объем вредных эмиссий в промышленности и сельском хозяйстве.
 
Участникам саммита также не удалось договориться о том, кто возглавит комиссию ЕС после ухода ее нынешнего председателя Жана-Клода Юнкера.
 
Канцлер ФРГ Ангела Меркель констатировала, что ни один из кандидатов от трех крупнейших европейских партий в настоящее время не может получить большинства голосов в Европейском совете.
 
Вопрос о новом председателе Еврокомиссии предполагается решить на внеочередном саммите ЕС 30 июня.
 
Европейская народная партия прочит на эту должность немецкого политика Манфреда Вебера, социал-демократы − нидерландца Франса Тиммерманса, а либералы − датчанку Маргрете Вестагер.
 
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Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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