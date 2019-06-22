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22. 06. 2019

Президент США отверг обвинения в изнасиловании

 
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Джин Кэрролл в изнасиловании. Об этом пишет The Hill со ссылкой на сообщение Белого дома.
 
Ранее New York Magazine опубликовал отрывок из книги Кэрролл, где она утверждает, что в середине девяностых годов нынешний президент США изнасиловал ее в в примерочной нью-йоркского универмага. 
 
"Я никогда в своей жизни не встречал этого человека. Она пытается продать свою новую книгу − это должно указывать на ее мотивацию. Ее стоит продавать в отделе художественной литературы", − говорится в заявлении Трампа. 
 
Он подчеркнул, что "люди должны дорого платить за такие ложные обвинения" и попросил уведомить его, если выяснится, что Кэррол или New York Magazine сотрудничают с Демократической партией США.
 
Ранее Трампа неоднократно обвиняли в сексуальных домогательствах, хотя ни одно дело до настоящего времени не было расследовано или доказано в суде.
 
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Источник: korrespondent.net

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