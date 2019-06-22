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22. 06. 2019

В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка

Смотритель зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио получил серьезные травмы в результате нападения слона. Об этом накануне сообщил телеканал CBC.

Мужчина доставлен в больницу на вертолете. Он получил тяжелые травмы, его состояние не уточняется.

Обстоятельства случившегося выясняются. Для расследования инцидента в зоопарк прибыли сотрудники Министерства труда Канады.

Это уже не первый случай нападения слонов на человека в этом зоопарке. В 1989 году здесь погиб сотрудник, пытавшийся остановить драку двух животных. В 1992 году два слона атаковали одного из смотрителей во время ежедневного шоу, сломав ему ногу.

Ранее в Таиланде слон напал на туристов, сплавляющихся по реке. Животное ударило один из плотов из-за чего люди попадали в воду. Одна женщина получила травму из-за удара головой об камень. Хозяин слона утверждал, что тот хотел поиграть.

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Источник: korrespondent.net

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