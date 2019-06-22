Итоги 21.06: Ответ РФ Грузии и пощада от Трампа

В Тбилиси возобновились акции протеста

В столице Грузии возобновились протесты у здания парламента. Тысячи протестующих требовали отставки глаРФ временно разрешила ввозить запрещенные товары с Украинывы Министерства внутренних дел Георгия Гахария.

В итоге демонстранты выдвинули три основных требования к властям, среди которых кроме отставки главы МВД, освобождение задержанных 20 июня и уголовное расследование по фактам незаконного задержания участников акции, начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов в стране.

На фоне обострения антироссийских настроений в Тбилиси российский премьер Дмитрий Медведев пригрозил стране реальными проблемами в экономике, а президент РФ Владимир Путин запретил пассажирские авиаперевозки из России в Грузию.

Корреспондент.net собрал информацию о грузинских беспорядках.

Трамп отменил аваиудар по Ирану

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что американские войска были готовы нанести удар по трем объектам Ирана из-за атаки на американский беспилотник.

По словам американского лидера, он отменил нанесение ударов незадолго до того, как должны были подняться в воздух американские военные самолеты. Причиной такого решения Трампа стало сообщение о возможных жертвах атаки.

Россия разрешила временный ввоз запрещенных товаров из Украины

Кабинет министров РФ временно разрешил ввозить с территории Украины некоторые товары, которые были запрещены санкциями.

В их число входит некоторая трубная продукция, газовые турбины, несколько типов трансформатором с диэлектриком, электрические двигатели и генераторы, а также трансмиссионные валы.

Зеленский внес в парламент закон о "кнопкодавах"

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №10394 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении личного голосования народными депутатами Украины.

Глава государства определил его как неотложный.

В Украине за три года вырос ВВП

Вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что за последние три года реальный ВВП страны вырос на 8,4%.

При этом уровень теневой экономики в нашей стране сократился до 30% ВВП, или на 10 процентных пунктов по сравнению с 2015 годом.

Совет судей заявил о давлении со стороны администрации Зеленского

Глава совета судей Украины Олег Ткачук заявлил о давлении со стороны офиса президента Владимира Зеленского накануне избрания судей КСУ и членов ВККС.

В АП данную информацию назвали ложной и заявили о намерении подать в суд на Ткачука.

Российский банк подал иск к Украине в Стокгольмский арбитраж

Российский государственный инвестиционный банк Внешэкономбанк (ВЭБ) обратился в арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с требованием возместить потери дочернего банка в Украине.

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Источник: korrespondent.net