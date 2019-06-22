Сутки в ООС: 25 обстрелов, ранен боец ВСУ

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 21 июня, 25 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Семь раз применялось запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один украинский военный получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 22 июня.

Враг применял запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружение БМП, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы сепаратистов фиксировались возле населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Широкино, Новотроицкое, Новомихайловка, Новоселовка Вторая, Красногоровка, Луганское, Новолуганское, Пивденное, Катериновка, Зайцево, Новгородское.

Подразделения ВСУ открывали ответный огонь. По данным разведки, четыре сепаратиста были ранены.

С начала текущих суток враг три раза обстрелял позиции Объединенных сил – вблизи Водяного, Старогнатовки и Широкино. Бойцы ВСУ не пострадали.

Напомним, за сутки 20 июня на Донбассе произошло 18 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда трое украинских военных были ранены, у еще одного была боевая травма. По данным разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты, еще трое получили ранения.

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Источник: korrespondent.net