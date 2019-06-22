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22. 06. 2019

Во Львовской области произошел пожар на газопроводе

Во Львовской области возле села Пятничаны Стрыйского района на газопроводе (d-700 мм) Управления магистральных газопроводов Прикарпаттрансгаз произошла разгерметизация с последующим горением. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 22 июня.

Ведомственная пожарная охрана ликвидировала возгорание. Подачу газа в населенные пункты не отключали.

По состоянию на 7:00 субботы ремонтные работы были завершены, проводится проверка целостности газопровода под давлением.

К восстановительным работам привлечены бригады Бибрского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

Ранее в селе Бирки Тернопольской области произошел пожар из-за аварии газопровода. Прибывшие по вызову спасатели ликвидировали пожар и вызвали аварийную бригаду службы газа.

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Источник: korrespondent.net

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