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22. 06. 2019

В Индии загорелся эсминец-"невидимка", есть жертвы

В индийском Мумбаи на борту строящегося корабля ВМС произошел пожар, в результате которого один человек погиб и еще один был госпитализирован. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 22 июня.

Возгорание произошло вечером в пятницу на второй и третьей палубах строящегося корабля в порту на восточном побережье Мумбаи. На месте происшествия велась спасательная операция.

Отмечается, что данный корабль является эсминцем-"невидимкой". Индия начала его строительство в апреле 2015 году и изначально планировала завершить работы в 2021 году.

Причины пожара пока не разглашаются.

Накануне стало известно, что Индия построит шесть подводных лодок проекта Project 75-I. Стоимость контракта оценивается в $6,4 млрд. Индия направила национальным судостроительным компаниям предварительную заявку на участие в программе строительства.

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Источник: korrespondent.net

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