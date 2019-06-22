На Гавайях разбился самолет: девять жертв

Девять человек погибли при крушении самолета рядом с аэродромом города Диллингхем в американском штате Гавайи. Об этом сообщил Департамент транспорта штата на своей странице в Twitter в субботу, 22 июня.

"С чрезвычайной грустью Департамент транспорта Гавайев сообщает, что на борту двухмоторного самолета King Air, разбившегося возле аэродрома Диллингхем, находилось девять человек, и никто из них не выжил", – отметили в ведомстве. Других подробностей инцидента не приводится.

Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл выразил соболезнования в связи с трагедией.

Судя по опубликованным фото и видео с места событий, упавший самолет сгорел дотла. При этом пока неизвестно, когда произошла авария – во время взлета или посадки самолета.

На прошлой неделе в Новой Зеландии два легкомоторных самолетов столкнулись при заходе на посадку в аэродроме Худ. Пилоты обоих самолетов погибли.

Также сообщалось, что в Бразилии пилот посадил самолет ATR 42 без шасси в аэропорту города Манаус. На борту находились 34 человека, двое из которых получили легкие ранения.

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Источник: korrespondent.net