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22. 06. 2019

В Ботсване более 500 грифов умерли, попробовав отравленных слонов

По меньшей мере 537 грифов умерли в Центральном округе Ботсваны после того, как попробовали останки отравленных браконьерами слонов. Об этом накануне сообщило правительство этой африканской страны в Facebook.

Среди умерших птиц – 10 капских грифов, 14 африканских ушастых грифов, 468 африканских грифов, 17 белогорлых грифов и 28 бурых стервятников. Также на месте были найдены два каменных орла.

Утверждается, что смерть птиц была вызвана находящимися в трех тушах слонов химикатами. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место, чтобы обеззаразить территорию. Образцы туш и почвы были доставлены в лабораторию.

Ранее в Индии при необъяснимых обстоятельствах погибли 11 редких азиатских львов. Инцидент произошел в Гирском лесу штата Гуджарат. Среди обнаруженных мертвых животных были и маленькие львята.

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Источник: korrespondent.net

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