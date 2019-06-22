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22. 06. 2019

Война не должна стать привычным явлением – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нужно сделать все, чтобы война не стала привычным явлением для следующих поколений украинцев. Об этом он заявил в День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине, сообщает пресс-служба президента в субботу, 22 июня.

Зеленский напомнил, что рано утром 22 июня 1941 года состоялась бомбардировка Киева.

"Вторая мировая, которая ворвалась в наш дом, с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что "война приносит только кровь, горе и страдания".

"Должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", – резюмировал глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина начинает восстановление Донбасса "уже сейчас".

В свою очередь председатель партии Слуга народа Дмитрий Разумков заверил, что возвращать неподконтрольные территории Донбасса будут не "пушками или автоматами", а "словом".

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Источник: korrespondent.net

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