Под Днепром на ходу загорелась электричка

Утром в субботу в Днепропетровской области на станции 169 километр произошло возгорание в электричке Днепр – Пятихатки. Пассажиры прыгали из вагонов, не дожидались остановки состава. Никто не пострадал, сообщает Информатор 22 июня.

По предварительной информации загорелась проводка. Дым несло по вагонам.

"Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли три пожарные машины, две скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки… Прыгать было высоко и на камни", – рассказала очевидица Наталья.

Пассажир электрички Игорь добавил, что люди спешили на работу, потому бежали через поле на маршрутку.

"Около сотни людей ринулись ловить транспорт, а маршрутчики тормозили прямо на трассе. Через 15 минут электричка продолжила движение", – рассказал мужчина.

В Укрзализныце подтвердили факт возгорания. Утверждается, что произошел обрыв контактного провода.

"Пассажиры поезда доставлены к местам назначения подменным подвижным составом. Сейчас идет расследование инцидента. Укрзализныця просит прощение за неудобства", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Украине изношены более 90% пригородных поездов. Укрзализныця просит выделить из бюджета в этом году 7,1 млрд гривен. За эти средства компания хочет приобрести 15 новых электричек.

Напомним, на Волыни загорелся локомотив пригородного поезда №6394 Ковель – Сарны. Инцидент произошел на перегоне Чарторийск – Маневичи.

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Источник: korrespondent.net