Баканов уехал в США и готовит визит Зеленского

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в рамках визита в США обсудил предстоящий визит президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 22 июня.

"Особое внимание уделено подготовке визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, который должен состояться вскоре по приглашению президента США Дональда Трампа", – говорится в сообщении.

Баканов проинформировал американскую сторону о ряде стратегических посланий главы украинского государства. В частности, на встрече с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джорджем Кентом подтверждена неизменность внешнеполитического курса Украины, углубление евроатлантической интеграции государства.

И.о. главы СБУ отметил преданность новой команды в Киеве курсу политических и экономических реформ, приближающих Украину к лучшим европейским стандартам.

"Стороны уделили особое внимание развитию сотрудничества в военно-технической и энергетической сферах, подчеркнув важность последовательной поддержки со стороны Конгресса США евроатлантического курса Украины", – отметили в СБУ.

На встрече со специальным помощником президента США по вопросам Европы Фионой Хилл Баканов обсуждал практические шаги стратегического партнерства между двумя государствами.

"Украина рассчитывает на непрерывный и более интенсивный диалог с представителями Белого дома и Государственного департамента США", – сказал он.

Член Палаты представителей, сопредседатель Украинского конгресса Марсия Каптур заверила в поддержке Украины со стороны американских законодателей в контексте дальнейшего углубления сотрудничества по безопасности между двумя странами.

Визит Баканова проходит по приглашению американской стороны, его цель – ознакомить руководителя СБУ с результатами украинско-американского сотрудничества в сфере безопасности.

Напомним, 1 июня стало известно, что Владимир Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

Позже спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что точная дата визита Зеленского в Вашингтон пока не установлена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net