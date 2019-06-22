В США столкнулись пикап и колонна байкеров: семь погибших

Семь человек погибли и еще трое пострадали в результате столкновения колонны мотоциклистов и пикапа в городе Рандольф (штат Нью-Гэмпшир) на северо-востоке США. Об этом сообщает местное издание unionleader.com со ссылкой на полицию в пятницу, 21 июня.

"Первоначальные сообщения были о том, что в аварию попали пикап и несколько мотоциклов. По прибытии мы обнаружили, что в аварию попало большое количество мотоциклов, а также пикап. Мы смогли подтвердить, что на данный момент у нас есть семь погибших", – рассказал капитан полиции штата Крис Веттер.

Отмечается, что одного из пострадавших на вертолете доставили в медицинский центр штата Мэн.

Причина аварии остается невыясненной. На месте работала полиция штата и местные силы правопорядка.

Ранее в Луганской области произошло ДТП с участием двух мотоциклов, за рулем которых были несовершеннолетние. Погибли три подростка, одна девушка госпитализирована.

Похожая авария произошла в городе Александрия. Там столкнулись два мопеда. Погибли три парня, а девушка получила травмы и была госпитализирована в тяжелом состоянии.

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Источник: korrespondent.net