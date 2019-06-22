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22. 06. 2019

Просто взял и убил: обнародовано видео с подозреваемым в убийстве девочки

Полиция Одесской области опубликовала видео с частью признания подозреваемого в убийстве 11-летней девочки Дарьи Лукьяненко Николая Тарасова. 

В описании к видеозаписи говорится, что суд учел собранные следствием неопровержимые доказательства вины злоумышленника и удовлетворил ходатайство следователя, избрав ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без права внесения залога.

На кадрах правоохранителей – двор подозреваемого, следственный эксперимент и фрагмент его признания.

"Увидел на базаре. Когда она шла с базара, я ее завел в дом. Убил в доме. Просто взял и убил. Руками", - рассказал подозреваемый на камеру.

Напомним, ранее сообщалось, что тело ребенка нашли только во время третьего обыска домовладения, в котором жил подозреваемый. В этот раз работники полиции сначала увидели у забора детские сандалии и уже потом нашли тело ребенка в выгребной яме. Где находилась девочка во время двух предыдущих обысков, пока неизвестно. 

Во время допроса сам Тарасов признался, что сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

Подозреваемого в убийстве девочки отправили в СИЗО

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Источник: korrespondent.net

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