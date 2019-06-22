ГБР расследует "захват власти" Порошенко – СМИ

Народные депутаты от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич и Василий Нимченко подали обращение в Госбюро расследований о захвате государственной власти экс-президентом Петром Порошенко, спикером Андреем Парубием и премьером Владимиром Гройсманом. Об этом пишет издание Зеркало недели.

По информации журналистов, обращение поступило в ГБР около месяца назад, и сейчас по нему уже начались допросы.

Депутаты утверждают, что Порошенко, Парубий и Гройсман, "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...".

По утверждению заявителей, бывший глава государства, председатель парламента и руководитель Кабмина совершили "преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением".

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона.

Депутаты считают это прямым нарушением Конституции и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований.

Издание отмечает, что документ был направлен в ГБР еще до вынесения решения КС о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Напомним, бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что против Порошенко открыли пятое уголовное дело.

Кроме того, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла дело по хищениям в энергетике, фигурантами которого стал сам Порошенко и представитель его фракции в Раде Игорь Кононеко.

Сам Порошенко дело ГБР в связи с инцидентом в Керченском проливе считает попыткой переложить ответственность с РФ.

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"Но теперь депутатское обращение становится для упомянутых в нем лиц более опасным. Поскольку вердикт КС косвенно подтвердил отсутствие в Раде коалиции", - говорится в тексте.

Источник: korrespondent.net