Под Одессой пьяный киевлянин влетел в стоянку: разбито пять авто

В городе Черноморск Одесской области пьяный киевлянин протаранил на своем автомобиле пять машин, стоявших на автостоянке. Об этом сообщил отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области.

ДТП произошло сегодня ночью на проспекте Мира в центре указанного города. 28-летний водитель Aуди Q8 во время движения не справился с управлением и протаранил пять автомобилей, которые находились на автостоянке.

В результате ДТП телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей бедра получил 24-летний прохожий, которого задело припаркованной машиной. Ему была оказана необходимая медицинская помощь на месте, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Как отмечается, водитель Aуди Q8 находился в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердила медицинская экспертиза.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы.

Ранее сообщалось, что масштабное ДТП произошло в Одессе. Автомобиль КамАЗ врезался в Nissan, вследствие этого произошла цепная реакция. Всего в аварии пострадали семь машин.

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Источник: korrespondent.net