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22. 06. 2019

Кастрация педофилов в Украине: петиция набрала необходимое число голосов

Петиция на сайте Верховной Рады по ужесточению наказания за сексуальное насилие над детьми собрала необходимое количество голосов для рассмотрения. Соответствующая петиция размещена на сайте парламента. 

Начали собирать подписи 27 мая. В тексте отмечается, что два года назад был разработан законопроект 6607, направленный на защиту детей от сексуального насилия, который до сих пор проходит доработку.

В нем содержится три новации - введение единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, усиление ответственности за такие преступления и химическая кастрация преступников.

Относительно последнего, то такие действия добровольного характера предусмотрены в отношении двух категорий преступников. "1.Совершили особо тяжкое половое преступление против ребенка 2. Имеют поставленный психиатрами диагноз – педофилия", - говорится в тексте.

Отмечается, что химическая кастрация - это введение медицинских препаратов в организм человека, которые снижают половое влечение и действуют в течение определенного времени. Также в петиции указывается, что такой вид наказания применяется в отношении педофилов в ряде других стран.

Автором петиции является Анна Маляр, а среди соавторов документа - заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин. В своем видеообращении юрист-криминалист отметила, что при написании инициативы столкнулась с жесткой критикой защитников прав педофилов и насильников, поэтому требовалась дополнительная работа по законопроекту.

Напомним, в Одесской области сотни людей искали пропавшую 13 июня Дарью Лукьяненко 2007 года рождения, которая ушла в танцевальный кружок в райцентре Ивановка (Одесская область), после чего пропала. Позже тело ребенка нашли только во время третьего обыска домовладения, в котором жил подозреваемый. Во время допроса сам Тарасов признался, что сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего с ней не сделал. Впоследствии он бросил ее тело в выгребную яму, а вещи облил бензином и сжег.

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Источник: korrespondent.net

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