MH17: экс-посол Малайзии в Нидерландах назвала расследование "сомнительным"

Последнее заявление участников Совместной следственной группой (ССГ) об установлении лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на востоке Украины в 2014 году, оставило множество вопросов, которые являются определяющими в этом деле. Такое мнение высказала бывший посол Малайзии в Нидерландах Фаузи Таиб в авторской статье, опубликованной в субботу в газете New Straits Times.

"Во-первых, ни один их четырех подозреваемых, названных ССГ, не был членом расчета зенитной ракетной установки, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing. Следователи так и не смогли установить, кто был в составе расчета и как подозреваемые связаны с ними", - пишет дипломат, которая возглавляла дипмиссию в Гааге с 2008 года по 2015 год.

"Кроме того, ни в одном докладе не содержится информация, с какой целью была запущена ракета, стало ли это случайным и преднамеренным выстрелом, направленным именно против малайзийского самолета либо же против любого гражданского", - отмечает Фаузи Таиб.

Автор статьи также задается вопросом, "почему в тот день украинские диспетчеры направили Boeing из Малайзии на столь низкий эшелон, зная о боевых действиях на территории своего государства. Разве Украина в таком случае не является виновной в том, что заставила экипаж снизиться, направив лайнер непосредственно в зону конфликта".

По словам дипломата, "возникает также закономерный вопрос, почему Россия не была включена в состав ССГ. Возможно, это было сделано аналогично тому, как поступили с Малайзией, которая также изначально была исключена из следствия".

По ее словам, "для Малайзии совершенно неважно, что четверо подозреваемых, названных ССГ, являются гражданами РФ. Мы не можем быть втянуты в геополитическое противостояние России и Запада, который с самого начала прямо или косвенно обвинял Москву в случившемся".

"В первую очередь, для малайзийцев важна правда: что случилось в тот роковой день, кто сделал это, умышленно или случайно", - отметила Фаузи Таиб.

Ранее Малайзия приняла отчет о расследовании Голландии, но не увидела доказательств того, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.

Напомним, 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

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Источник: korrespondent.net