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22. 06. 2019

Российские военные примут участие в параде ко Дню независимости Беларуси

В параде ко Дню независимости Беларуси 3 июля примут участие российские военнослужащие и техника. Об этом сообщает белорусское Министерство обороны.

В пятницу, 21 июня, в Минск прибыли военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.

В составе механизированной колонны от РФ пройдут оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер и бронетранспортеры БТР-82А. В воздушном параде примут участие российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 от бригады армейской авиации Западного военного округа.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия союза Беларуси с Россией. По его словам, главный принцип возможного союза Беларуси и РФ - равные условия для всех граждан и "постулат суверенитета".

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Источник: korrespondent.net

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