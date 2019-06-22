Лента RSS
Подписаться на ленту
22 июня 2019, суббота, 22:53
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
22. 06. 2019

На Донбассе 11 обстрелов за день, ранен военный

В зоне проведения операции Объединенных сил в субботу, 22 июня, сепаратисты нарушили режим прекращения огня 11 раз, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции украинских военных с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, сепаратисты совершили обстрелы вблизи н.п. Водяное, Старогнатовка, Широкино, в окрестностях Красногоровки, возле н.п. Гнутово, Павлополь и вблизи н.п.Новотроицкое.

Кроме того позиции Объединенных сил были обстреляны вблизи н.п. Песчаное, Южное и Новолуганское.

Напомним, за сутки 20 июня на Донбассе произошло 18 обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда трое украинских военных были ранены, у еще одного была боевая травма. По данным разведки, ответным огнем два сепаратиста были убиты, еще трое получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.