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22. 06. 2019

Трамп отложил массовую депортацию нелегальных мигрантов

 
Американский лидер Дональд Трамп решил отложить массовую депортацию нелегальных мигрантов из США на две недели. Об этом президент сообщил в Twitter в субботу, 22 июня.
 
"По просьбе демократов я решил отсрочить процесс высылки нелегальных мигрантов на две недели для того, чтобы дать возможность демократам и республиканцам выработать совместное решение по вопросам получения убежища и по проблемам лазеек в законодательстве", – написал Трамп.
 
По его словам, в случае если решение не будет достигнуто, депортация непременно начнется.

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Напомним, 18 июня Трамп заявил, в ближайшее время США начнут массовую высылку беженцев. По его словам, речь идет о миллионах человек.

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Источник: korrespondent.net

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