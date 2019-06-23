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23. 06. 2019

Ким Чен Ын получил письмо от Трампа


Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам главы КНДР, в письме "отличное содержание" и он намерен "серьезно обдумать интересное содержание".

Других деталей документа не приводится.

Напомним, 27-28 февраля в Ханое состоялся двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. Трамп заявил, что готов продолжить переговоры с лидером КНДР по вопросу полной денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net

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