Акцию "желтых жилетов" во Франции поддержали почти 12 тысяч человек



11,8 тысяч человек вышли в субботу, 22 июня, на улицы французских городов, чтобы принять участие в акции протеста "желтых жилетов", сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Франции.

Организаторам акции удалось повысить мобилизацию после многомесячного спада. В прошлую субботу в манифестациях участвовало на 4,8 тысяч человек меньше.

По оценке же организаторов, в субботу к акции присоединились 26 тысяч протестующих.

Напомним, в первой акции "желтых жилетов" 17 ноября 2018 года участвовали около 300 тысяч человек.



В Париже "желтых жилетов" разогнали с помощью водометов

Крупномасштабные протесты начались во Франции с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net