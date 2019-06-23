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23. 06. 2019

Акцию "желтых жилетов" во Франции поддержали почти 12 тысяч человек


11,8 тысяч человек вышли в субботу, 22 июня, на улицы французских городов, чтобы принять участие в акции протеста "желтых жилетов", сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Франции.

Организаторам акции удалось повысить мобилизацию после многомесячного спада. В прошлую субботу в манифестациях участвовало на 4,8 тысяч человек меньше.  

По оценке же организаторов, в субботу к акции присоединились 26 тысяч протестующих.  

Напомним, в первой акции "желтых жилетов" 17 ноября 2018 года участвовали около 300 тысяч человек.

В Париже "желтых жилетов" разогнали с помощью водометов

Крупномасштабные протесты начались во Франции с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки.

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Источник: korrespondent.net

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