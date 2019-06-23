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23. 06. 2019

В Иране казнили чиновника за шпионаж в пользу США


Власти Ирана казнили работавшего на Минобороны страны Джалала Хаджи Завара, он был признан виновным в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США, сообщает AFP. 
 
Приговор был приведен в исполнение в тюрьме города Кередж. 
 
Во время расследования подозреваемый полностью признал вину в шпионаже на ЦРУ за деньги. В его доме были найдены шпионские устройства. Бывшая жена Джалала Хаджи Завара была признана причастной к шпионской деятельности и отбывает 15-летнее заключение в тюрьме.
 
Напомним, отношения Ирана и США обострились. На днях иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что сбил беспилотник США, нарушивший воздушную границу страны.

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Источник: korrespondent.net

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