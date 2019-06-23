В Иране казнили чиновника за шпионаж в пользу США



Власти Ирана казнили работавшего на Минобороны страны Джалала Хаджи Завара, он был признан виновным в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США, сообщает AFP.



Приговор был приведен в исполнение в тюрьме города Кередж.



Во время расследования подозреваемый полностью признал вину в шпионаже на ЦРУ за деньги. В его доме были найдены шпионские устройства. Бывшая жена Джалала Хаджи Завара была признана причастной к шпионской деятельности и отбывает 15-летнее заключение в тюрьме.



Напомним, отношения Ирана и США обострились. На днях иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что сбил беспилотник США, нарушивший воздушную границу страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net