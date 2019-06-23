Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июня 2019, воскресенье, 03:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
23. 06. 2019

В Запорожской области жестоко избили и ограбили полицейских


В городе Васильковка Запорожской области группа молодых людей жестоко избила и обокрала двух полицейских, сообщает пресс-служба Нацполиции.
 
26-летний старший участковый офицер полиции и 27-летний старший следователь полиции возвращались после службы домой и возле одного из ночных магазинов сделали замечание несовершеннолетнему, который пил пиво и выбросил на проезжую часть стеклянную бутылку.
 
"В ответ юноша начал нецензурно выражаться, а когда полицейские представились - начал вести себя еще более дерзко. Более того, парень позвал к себе группу агрессивно настроенных человек. Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц", - говорится в сообщении.
 
Мужчины избили полицейских и отобрали у них служебные удостоверения, деньги и документы. Правоохранители получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.
 
Главные участники нападения уже установлены, это двое братьев, местные жители 1994 и 2003 годов рождения. Им заочно объявили подозрения в совершении преступления и объявили в розыск, младший уже задержан.

Напомним, ранее в Днепре нашли погибшего полицейского. В Днепропетровской области стражи правопорядка избили задержанного ими мужчину.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.