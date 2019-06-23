Сильное землетрясение произошло у берегов Мексики

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу, 22 июня, в Тихом океане у западного побережья Мексики, сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 53 километрах к юго-западу от населенного пункта Пуэрто-Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине около 38 километрах.
Сведений о возможных разрушениях, пострадавших и угрозе цунами пока нет.
В Китае произошли сильные землетрясения, есть жертвы
Напомним, в результате произошедшего 18 июня на северо-западе Японии землетрясениямагнитудой 6,8 пострадал 21 человек.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby