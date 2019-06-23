Лента RSS
Подписаться на ленту
23 июня 2019, воскресенье, 06:23
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,31
23. 06. 2019

Сильное землетрясение произошло у берегов Мексики


Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в субботу, 22 июня, в Тихом океане у западного побережья Мексики, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 53 километрах к юго-западу от населенного пункта Пуэрто-Мадеро. Очаг землетрясения залегал на глубине около 38 километрах. 

Сведений о возможных разрушениях, пострадавших и угрозе цунами пока нет.

В Китае произошли сильные землетрясения, есть жертвы

Напомним, в результате произошедшего 18 июня на северо-западе Японии землетрясениямагнитудой 6,8 пострадал 21 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Мазохиста Андрея укусил комар: мелочь, а приятно.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Что вы ждете от II Европейских игр в Минске?

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры.

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.