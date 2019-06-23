Итоги 22.06: Похороны Тымчука и жизнь на Марсе



Януковича срочно вызвали в суд Киева

Киевский апелляционный суд вызвал бывшего президента Виктора Януковича 15 июля на рассмотрение апелляционных жалоб его защитников в связи с делом о государственной измене.Соответствующая повестка опубликована в официальном издании Правительственный курьер.

Петиция о химической кастрации за педофилию собрала необходимые подписи

Петиция на сайте Верховной Рады по ужесточению наказания за сексуальное насилие над детьми собрала необходимое количество голосов для рассмотрения.

В тексте отмечается, что два года назад был разработан законопроект 6607, направленный на защиту детей от сексуального насилия, который до сих пор проходит доработку.

В нем содержится три новации - введение единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей, усиление ответственности за такие преступления и химическая кастрация преступников.

Нардепа Тымчука похоронили в Житомирской области

В Киеве прошла церемония прощания с нардепом Дмитрием Тымчуком. Проститься с трагически погибшим депутатом пришли бывший премьер Арсений Яценюк, спикер парламента Андрей Парубий, глава МВД Арсен Аваков и другие политики.

Координатора группы Информационное сопротивление похоронили в Бердичеве Житомирской области. Проститься с Тымчуком пришло более ста человек.

Ким Чен Ын получил "интересное" письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа.По словам главы КНДР, в письме "отличное содержание" и он намерен "серьезно обдумать интересное содержание". Других деталей документа не приводится.

NASA нашло признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.

Образцы воздуха были взяты 19 июня. Спустя два дня ученые проанализировали данные, а также запросили дополнительную информацию с марсохода. Результаты дополнительных исследований будут готовы 24 июня.

США обнародовали план по "процветанию" Палестины

Белый дом опубликовал экономический план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Согласно этому документу, в течение 10 лет Палестине, Египту, Иордании и Ливану предлагается выделить 50 млрд долларов.

Более половины этих средств может получить Палестина, остальные деньги – соседние страны. Инвестиции нужны, чтобы увеличить ВВП Палестины в 10 раз, снизить уровень безработицы с 30% до однозначных показателей, а также вдвое сократить показатель бедности.

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Источник: korrespondent.net