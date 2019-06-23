Россия преследует религиозные меньшинства в Крыму, на Донбассе – Госдеп США

Государственный секретарь США Майк Помпео в отчете о свободе вероисповедания в мире назвал Россию одной из стран, где происходят самые большие преследования на почве религиозных убеждений. Об этом сказано в отчете, опубликованном на сайте Госдепа в пятницу, 21 июня.

В отчете ссылаются на сообщения от СМИ, активистов, защищающих свободу вероисповедания, Православной церкви Украины, мусульман, протестантских церквей и Свидетелей Иеговы.

Управляемые Россией силы продолжают оккупировать религиозные сооружения религиозных меньшинств и использовать их как военные объекты на Донбассе.

Также отмечается, что активисты религиозных общин становились жертвами пыток в Крыму. Греко-католики сообщали о сложностях в обеспечении приходов, из-за политики оккупационных властей. Православная церковь Украины сообщает о продолжении захвата церквей.

Также в отчете подчеркивается, что российские СМИ регулярно сеют подозрение и страх между религиозными группами, особенно в отношении крымских татар-мусульман.

Как сообщалось ранее, в Крыму снова проводили обыски у крымских татар, а ЕС продлили санкции против России за аннексию Крыма.

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Источник: korrespondent.net